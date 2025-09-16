Festi’Cuivres Bar-le-Duc
Festi’Cuivres Bar-le-Duc mercredi 7 janvier 2026.
Festi’Cuivres
Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-01-07
Festival des musiques cuivrées ! Plusieurs concerts dans le sud meusien.Tout public
Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 50 21 17 contactacdim@gmail.com
English :
Brass music festival! Several concerts in southern Meuse.
German :
Festival der kupfernen Musik! Mehrere Konzerte im Süden des Departements Meusien.
Italiano :
Festival di musica per ottoni! Diversi concerti nel sud della Mosa.
Espanol :
¡Festival de música de metales! Varios conciertos en el sur del Mosa.
L’événement Festi’Cuivres Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-09 par OT SUD MEUSE