Festi'Cuivres Bar-le-Duc mercredi 7 janvier 2026.

Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – –

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-07
fin : 2026-02-08

Date(s) :
2026-01-07

Festival des musiques cuivrées ! Plusieurs concerts dans le sud meusien.Tout public
  .

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 7 66 50 21 17  contactacdim@gmail.com

English :

Brass music festival! Several concerts in southern Meuse.

German :

Festival der kupfernen Musik! Mehrere Konzerte im Süden des Departements Meusien.

Italiano :

Festival di musica per ottoni! Diversi concerti nel sud della Mosa.

Espanol :

¡Festival de música de metales! Varios conciertos en el sur del Mosa.

L’événement Festi’Cuivres Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-09-09 par OT SUD MEUSE