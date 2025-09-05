Festi’Cuivres Spectacle C’est mort ou presque Le Théâtre Bar-le-Duc
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc Meuse
Cie Oh ! Oui… / spectacle musical
« C’est mort (ou presque) » mixe théâtre et musique dans un tourbillon d’énergie brute. Et en réalité, c’est tout sauf mort. C’est plein de vie, ça déborde même ! Le multi-instrumentiste Joachim Latarjet s’empare des textes de Charles Pennequin, grand poète hypnotique et excitant. Il y a de l’outrance, de l’excès, de l’humour dans les textes de Charles Pennequin, ancien gendarme devenu écrivain…
Accompagné d’un trombone, d’une guitare électrique, d’une basse et d’un tuba (et d’un tas d’accessoires !), Joachim Latarjet joue, chante, siffle, électrise la parole. Entre poésie, humour et musique, « C’est mort (ou presque) » est un concert théâtral inclassable, inimitable… inoubliable.
Programmé dans le cadre de Festi’Cuivres, en collaboration avec le CIM.Tout public
Le Théâtre 20 Rue André Theuriet Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org
English :
Cie Oh! Oui… / musical show
« C?est mort (ou presque) » mixes theater and music in a whirlwind of raw energy. And in reality, it’s anything but dead. It’s full of life, overflowing with it! Multi-instrumentalist Joachim Latarjet takes on the texts of Charles Pennequin, a great, hypnotic and exciting poet. There’s excess, excess and humor in the texts of Charles Pennequin, former gendarme turned writer?
Accompanied by trombone, electric guitar, bass and tuba (and a host of other accessories!), Joachim Latarjet plays, sings, whistles and electrifies the spoken word. Between poetry, humor and music, « C?est mort (ou presque) » is an unclassifiable, inimitable? unforgettable theatrical concert.
Programmed as part of Festi’Cuivres, in collaboration with CIM.
German :
Cie Oh! Oui… / Musikalische Aufführung
« C?est mort (ou presque) » vermischt Theater und Musik in einem Wirbelsturm roher Energie. Und in Wirklichkeit ist es alles andere als tot. Es ist voller Leben, ja es sprudelt förmlich über! Der Multiinstrumentalist Joachim Latarjet nimmt sich der Texte von Charles Pennequin an, einem großen, hypnotischen und aufregenden Poeten. Die Texte von Charles Pennequin, einem ehemaligen Gendarmen, der zum Schriftsteller wurde, enthalten Übertreibungen, Exzesse und Humor
Joachim Latarjet wird von einer Posaune, einer elektrischen Gitarre, einem Bass und einer Tuba (und einer Menge Zubehör!) begleitet und spielt, singt, pfeift und elektrisiert das Wort. Zwischen Poesie, Humor und Musik ist « C?est mort (ou presque) » ein unklassifizierbares, unnachahmliches und unvergessliches Theaterkonzert.
Programmiert im Rahmen von Festi’Cuivres, in Zusammenarbeit mit dem CIM.
Italiano :
Cie Oh ! Oui… / spettacolo musicale
« C’est mort (ou presque) » mescola teatro e musica in un turbine di cruda energia. E in realtà è tutt’altro che morto. È pieno di vita, ne trabocca! Il polistrumentista Joachim Latarjet affronta i testi di Charles Pennequin, il grande poeta ipnotico ed emozionante. C’è eccesso, eccesso e umorismo nei testi di Charles Pennequin, ex gendarme diventato scrittore?
Accompagnato da trombone, chitarra elettrica, basso e tuba (e tutta una serie di altri accessori!), Joachim Latarjet suona, canta, fischia ed elettrizza la parola. Miscela di poesia, umorismo e musica, C’est mort (ou presque) è un concerto teatrale inclassificabile, inimitabile e indimenticabile.
Programmato nell’ambito di Festi’Cuivres, in collaborazione con il CIM.
Espanol :
Cie Oh ! Oui… / espectáculo musical
« C’est mort (ou presque) » mezcla teatro y música en un torbellino de energía bruta. Y en realidad, es cualquier cosa menos muerto. Está lleno de vida, a rebosar El multiinstrumentista Joachim Latarjet retoma los textos de Charles Pennequin, el gran poeta hipnótico y emocionante. Hay exceso, desmesura y humor en los textos de Charles Pennequin, antiguo gendarme convertido en escritor?
Acompañado por un trombón, una guitarra eléctrica, un bajo y una tuba (¡y un montón de accesorios más!), Joachim Latarjet toca, canta, silba y electriza la palabra hablada. Mezcla de poesía, humor y música, C’est mort (ou presque) es un concierto teatral inclasificable, inimitable… inolvidable.
Programado en el marco del Festi’Cuivres, en colaboración con la CIM.
