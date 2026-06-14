Candé-sur-Beuvron

Festi’Ferme

Les Terres de la Bordé Candé-sur-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:30:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Festi’Ferme 2026 arrive !

Rendez-vous le 22 août dès 16h30 aux Terres de la Bordé à Candé-sur-Beuvron (41) pour une journée festive, conviviale et solidaire au cœur de la nature.

Festival caritatif au profit des animaux de la Ferme des Oliviers.

Festi’Ferme 2026 arrive !

Rendez-vous le 22 août dès 16h30 aux Terres de la Bordé à Candé-sur-Beuvron (41) pour une journée festive, conviviale et solidaire au cœur de la nature.

Festival caritatif au profit des animaux de la Ferme des Oliviers.

Au programme

Concerts pour tous les goûts

Restauration et buvette sur place

Une belle ambiance à partager en famille ou entre amis 8 .

Les Terres de la Bordé Candé-sur-Beuvron 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 30 71 96 bevent41@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festi?Ferme 2026 is coming!

Join us on August 22 starting at 4:30 p.m. at Terres de la Bordé in Candé-sur-Beuvron (41) for a festive, friendly, and community-spirited day surrounded by nature.

A charity festival to benefit the animals at Ferme des Oliviers.

L’événement Festi’Ferme Candé-sur-Beuvron a été mis à jour le 2026-06-14 par ADT41