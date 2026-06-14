Festi’Ferme Candé-sur-Beuvron
Festi’Ferme Candé-sur-Beuvron samedi 22 août 2026.
Candé-sur-Beuvron
Festi’Ferme
Les Terres de la Bordé Candé-sur-Beuvron Loir-et-Cher
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 16:30:00
fin : 2026-08-22 01:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Festi’Ferme 2026 arrive !
Rendez-vous le 22 août dès 16h30 aux Terres de la Bordé à Candé-sur-Beuvron (41) pour une journée festive, conviviale et solidaire au cœur de la nature.
Festival caritatif au profit des animaux de la Ferme des Oliviers.
Festi’Ferme 2026 arrive !
Rendez-vous le 22 août dès 16h30 aux Terres de la Bordé à Candé-sur-Beuvron (41) pour une journée festive, conviviale et solidaire au cœur de la nature.
Festival caritatif au profit des animaux de la Ferme des Oliviers.
Au programme
Concerts pour tous les goûts
Restauration et buvette sur place
Une belle ambiance à partager en famille ou entre amis 8 .
Les Terres de la Bordé Candé-sur-Beuvron 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 34 30 71 96 bevent41@gmail.com
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English :
Festi?Ferme 2026 is coming!
Join us on August 22 starting at 4:30 p.m. at Terres de la Bordé in Candé-sur-Beuvron (41) for a festive, friendly, and community-spirited day surrounded by nature.
A charity festival to benefit the animals at Ferme des Oliviers.
L’événement Festi’Ferme Candé-sur-Beuvron a été mis à jour le 2026-06-14 par ADT41