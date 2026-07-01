Festifolies de Cabanès Cabanès
samedi 25 juillet 2026 · Cabanès
Informations pratiques
Cabanès
Festifolies de Cabanès
Cabanès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Grande fête de village sportive, culturelle, gastronomique et musicale !
C’est parti pour la nouvelle édition, qui revient avec encore plus d’animations !
Samedi
14h-18h Animations pour les enfants
14h-19h concours de pétanque en doublette (inscription dès 13h, 10€/équipe)
18h-19h15 yoga du rire
20h30-23h Repas en plein air (melon-jambon, veau d’ici, Truffade, aligot-saucisse, fromage, dessert ; 18€/pers, 12€/enfants, réservation avant le 21 juillet)
22h30-1h concert en plein air animé par le groupe smile
1h-3h DJ MAT
Dimanche
8h-13h Déjeuner tripoux ou tête de veau (13€)
9h Randonnée pédestre
11h célébration à Sainte Marthe dans l’église (apéro musical)
14h-18h animation gratuite pour enfants, balade à poneys (payant)
17h spectacle en plein air (le flâneur sentimental, en chemin avec Claude Nougaro, lecture et chanson)
18h yoga du rire
18h-23h marché gourmand nocturne
18h30-20h apéro animé par Gilles Saby
21h-2h Bal musette animé par Gilles Saby
Tout le week-end buvette & restauration, stands artisans & producteurs, ambiance conviviale et festive, animations pour petits et grands. .
Cabanès 12800 Aveyron Occitanie
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English :
A great village festival of sport, culture, food and music!
L’événement Festifolies de Cabanès Cabanès a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)