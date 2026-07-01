Informations pratiques

Cabanès

Festifolies de Cabanès

Cabanès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Grande fête de village sportive, culturelle, gastronomique et musicale !

C’est parti pour la nouvelle édition, qui revient avec encore plus d’animations !

Samedi

14h-18h Animations pour les enfants

14h-19h concours de pétanque en doublette (inscription dès 13h, 10€/équipe)

18h-19h15 yoga du rire

20h30-23h Repas en plein air (melon-jambon, veau d’ici, Truffade, aligot-saucisse, fromage, dessert ; 18€/pers, 12€/enfants, réservation avant le 21 juillet)

22h30-1h concert en plein air animé par le groupe smile

1h-3h DJ MAT

Dimanche

8h-13h Déjeuner tripoux ou tête de veau (13€)

9h Randonnée pédestre

11h célébration à Sainte Marthe dans l’église (apéro musical)

14h-18h animation gratuite pour enfants, balade à poneys (payant)

17h spectacle en plein air (le flâneur sentimental, en chemin avec Claude Nougaro, lecture et chanson)

18h yoga du rire

18h-23h marché gourmand nocturne

18h30-20h apéro animé par Gilles Saby

21h-2h Bal musette animé par Gilles Saby

Tout le week-end buvette & restauration, stands artisans & producteurs, ambiance conviviale et festive, animations pour petits et grands. .

Cabanès 12800 Aveyron Occitanie

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English :

A great village festival of sport, culture, food and music!

L’événement Festifolies de Cabanès Cabanès a été mis à jour le 2026-07-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)