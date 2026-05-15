Granges

Festi’granges 2026

Rue saint Martin Granges bourg Granges Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 23:59:00

Date(s) :

2026-06-06

La Fête annuelle Festi’granges se déroulera, sur la commune de Granges, avec une présentation des associations du village et un marché de producteurs et artisanat.

La Rue Saint Martin accueille les stands des associations du village ainsi que les différents stands de producteurs locaux et artisans créatifs.

Cette journée débute à 15h avec les animations des associations tout au long de l’après-midi (danse, chant, musique, Karaoké, contes…).

Une petite restauration et buvette sera présente sur place.

En fin d’après-midi, une animation avec vol stationnaire en montgolfière sera proposée aux personnes désirant prendre un peu de hauteur à 10 euros la place adulte et 5 euros pour les enfants.

Un repas sera proposé sur réservation en soirée, préparé par la Boucherie/Traiteur Bruel de Buxy.

Pour continuer la soirée, feux d’artifices et une animation musicale sera proposé avec le DJ Team Anim. .

Rue saint Martin Granges bourg Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 62 51 80 asso.festigranges@gmail.com

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English : Festi’granges 2026

L’événement Festi’granges 2026 Granges a été mis à jour le 2026-05-15 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II