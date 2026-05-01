Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Contes en Granges Granges

Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Contes en Granges Granges samedi 30 mai 2026.

Lieu : Contes en Granges

Adresse : 1 chemin en Paradis

Ville : 71390 Granges

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Granges

Festival 2026 Contes en Granges 1er jour

Contes en Granges 1 chemin en Paradis Granges Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Deux jours dans des lieux idylliques pour le festival 2026 de Contes en Granges !
Annonce des résultats du Concours de Contes (3ème édition) suivie du spectacle de Contes de Françoise Gaillard et Bernard Martin Contes de Boisson (à chacun sa boisson et ses vérités dedans). En fin de spectacle, remise des prix aux Lauréats puis moment convivial d’échanges avec les conteurs et les lauréats du Concours autour de tisanes offertes ou de boissons vendues sur place.
Pour tout public à partir de 8 ans. Venir avec son siège et son Mug
Accès PMR   .

Contes en Granges 1 chemin en Paradis Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32  contesengranges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival 2026 Contes en Granges 1er jour

L’événement Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Granges a été mis à jour le 2026-05-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II