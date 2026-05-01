Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Contes en Granges Granges
Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Contes en Granges Granges samedi 30 mai 2026.
Granges
Festival 2026 Contes en Granges 1er jour
Contes en Granges 1 chemin en Paradis Granges Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 22:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Deux jours dans des lieux idylliques pour le festival 2026 de Contes en Granges !
Annonce des résultats du Concours de Contes (3ème édition) suivie du spectacle de Contes de Françoise Gaillard et Bernard Martin Contes de Boisson (à chacun sa boisson et ses vérités dedans). En fin de spectacle, remise des prix aux Lauréats puis moment convivial d’échanges avec les conteurs et les lauréats du Concours autour de tisanes offertes ou de boissons vendues sur place.
Pour tout public à partir de 8 ans. Venir avec son siège et son Mug
Accès PMR .
Contes en Granges 1 chemin en Paradis Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com
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English : Festival 2026 Contes en Granges 1er jour
L’événement Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Granges a été mis à jour le 2026-05-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II