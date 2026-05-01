Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Contes en Granges Granges

Granges

Festival 2026 Contes en Granges 1er jour

Contes en Granges 1 chemin en Paradis Granges Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Deux jours dans des lieux idylliques pour le festival 2026 de Contes en Granges !

Annonce des résultats du Concours de Contes (3ème édition) suivie du spectacle de Contes de Françoise Gaillard et Bernard Martin Contes de Boisson (à chacun sa boisson et ses vérités dedans). En fin de spectacle, remise des prix aux Lauréats puis moment convivial d’échanges avec les conteurs et les lauréats du Concours autour de tisanes offertes ou de boissons vendues sur place.

Pour tout public à partir de 8 ans. Venir avec son siège et son Mug

Accès PMR .

Contes en Granges 1 chemin en Paradis Granges 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32 contesengranges@gmail.com

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English : Festival 2026 Contes en Granges 1er jour

L’événement Festival 2026 Contes en Granges 1er jour Granges a été mis à jour le 2026-05-02 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II