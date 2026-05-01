Faycelles

Festi’Jam#2 Le Grand Atelier à Faycelles

salle des fêtes Faycelles Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Festi’Jam propose trois journées d’animations artistiques et participatives autour de la musique, de la création et du partage

Festi’Jam propose trois journées d’animations artistiques et participatives autour de la musique, de la création et du partage. Le public pourra découvrir des ateliers variés, des initiations musicales, des performances artistiques, des défilés, des animations ludiques ainsi que des soirées jam session ouvertes à tous. L’événement accueille également des activités familiales, des jeux et des temps conviviaux avec restauration sur place.

3 jours pour créer, découvrir, partager et s'amuser… en musiques et en couleurs !"

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salle des fêtes Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 87 52 34 86 archsessionlive@gmail.com

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English :

Festi?Jam offers three days of artistic and participatory activities based on music, creation and sharing

L’événement Festi’Jam#2 Le Grand Atelier à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Figeac