AGENDA · Saint-Front-de-Pradoux
Festi’Jeunes Saint-Front-de-Pradoux
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Front-de-Pradoux
Informations pratiques
Saint-Front-de-Pradoux
Festi’Jeunes
Saint-Front-de-Pradoux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Festi’Jeunes
19h Bloom Shade
20h Sandy Smoke
22h Liksa
23h15 Galaxy Mix
12€pers
Gymnase Michel Beaudout
Dès 17h Maquillage, Tatouage, Info Jeunes. Food Trucks
Cas’ado .
Saint-Front-de-Pradoux 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festi’Jeunes
L’événement Festi’Jeunes Saint-Front-de-Pradoux a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord
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