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Festi’Jeunes Saint-Front-de-Pradoux

samedi 25 juillet 2026 · Saint-Front-de-Pradoux

Festi’Jeunes Saint-Front-de-Pradoux

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Ville
24400 Saint-Front-de-Pradoux
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Front-de-Pradoux

Festi’Jeunes

Saint-Front-de-Pradoux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Festi’Jeunes
19h Bloom Shade
20h Sandy Smoke
22h Liksa
23h15 Galaxy Mix
12€pers
Gymnase Michel Beaudout
Dès 17h Maquillage, Tatouage, Info Jeunes. Food Trucks
Cas’ado   .

Saint-Front-de-Pradoux 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festi’Jeunes

L’événement Festi’Jeunes Saint-Front-de-Pradoux a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord

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