Informations pratiques

Saint-Front-de-Pradoux

Festi’Jeunes

Saint-Front-de-Pradoux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Festi’Jeunes

19h Bloom Shade

20h Sandy Smoke

22h Liksa

23h15 Galaxy Mix

12€pers

Gymnase Michel Beaudout

Dès 17h Maquillage, Tatouage, Info Jeunes. Food Trucks

Cas’ado .

Saint-Front-de-Pradoux 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festi’Jeunes

L’événement Festi’Jeunes Saint-Front-de-Pradoux a été mis à jour le 2026-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord