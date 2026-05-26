Pelleport

FESTIKA’FE

Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le café associatif de Pelleport vous attends nombreux pour cet événement.

Venez profiter de cette journée festive en famille, entre amis….

Au programme

13 h 30 Tournoi de pétanque

16 h 00 Château Gonflable

20 h 00 Repas Cochon à la Broche suivi du concert de Thaly et Dj Danunzio.

Réservation obligatoire pour le repas (max le 14 juin) au 06 86 18 09 33 ou par mail kfe.associatif.pelleport@gmail.com.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts. 8 .

Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-pelleport31.fr

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English :

The café associatif de Pelleport looks forward to welcoming you to this event.

L’événement FESTIKA’FE Pelleport a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE