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FESTIKA’FE Pelleport

FESTIKA’FE Pelleport

FESTIKA’FE Pelleport samedi 20 juin 2026.

Ville : 31480 Pelleport

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 8 8 8 Tarif enfant

Pelleport

FESTIKA’FE

Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le café associatif de Pelleport vous attends nombreux pour cet événement.
Venez profiter de cette journée festive en famille, entre amis….
Au programme
13 h 30  Tournoi de pétanque
16 h 00  Château Gonflable
20 h 00    Repas Cochon à la Broche suivi du concert de Thaly et Dj Danunzio.
Réservation obligatoire pour le repas (max le 14 juin) au 06 86 18 09 33 ou par mail kfe.associatif.pelleport@gmail.com.
N’oubliez pas d’apporter vos couverts. 8  .

Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie   contact@mairie-pelleport31.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The café associatif de Pelleport looks forward to welcoming you to this event.

L’événement FESTIKA’FE Pelleport a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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