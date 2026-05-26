FESTIKA’FE Pelleport
FESTIKA’FE Pelleport samedi 20 juin 2026.
Pelleport
FESTIKA’FE
Pelleport Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le café associatif de Pelleport vous attends nombreux pour cet événement.
Venez profiter de cette journée festive en famille, entre amis….
Au programme
13 h 30 Tournoi de pétanque
16 h 00 Château Gonflable
20 h 00 Repas Cochon à la Broche suivi du concert de Thaly et Dj Danunzio.
Réservation obligatoire pour le repas (max le 14 juin) au 06 86 18 09 33 ou par mail kfe.associatif.pelleport@gmail.com.
N’oubliez pas d’apporter vos couverts. 8 .
Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-pelleport31.fr
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English :
The café associatif de Pelleport looks forward to welcoming you to this event.
L’événement FESTIKA’FE Pelleport a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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