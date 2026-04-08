Pelleport

VIDE GRENIER

PLACE DE LA MAIRIE Pelleport Haute-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

L’APE (Association des Parents d’Elèves) de l’école de Pelleport, organise son vide grenier et marché artisanal !

L’occasion de faire de bonnes affaires. Buvette et restauration sur place. Nous vous y attendons nombreux ! 2.5 .

PLACE DE LA MAIRIE Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 36 40 fetelecole@gmail.com

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English :

The APE (Parents’ Association) of the Pelleport school is organizing its garage sale and craft market!

L’événement VIDE GRENIER Pelleport a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE