VIDE GRENIER Pelleport
VIDE GRENIER Pelleport dimanche 31 mai 2026.
Pelleport
VIDE GRENIER
PLACE DE LA MAIRIE Pelleport Haute-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
L’APE (Association des Parents d’Elèves) de l’école de Pelleport, organise son vide grenier et marché artisanal !
L’occasion de faire de bonnes affaires. Buvette et restauration sur place. Nous vous y attendons nombreux ! 2.5 .
PLACE DE LA MAIRIE Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 36 40 fetelecole@gmail.com
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English :
The APE (Parents’ Association) of the Pelleport school is organizing its garage sale and craft market!
L’événement VIDE GRENIER Pelleport a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE