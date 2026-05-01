Pelleport

TOURNOI DE PÉTANQUE

Pelleport Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le café associatif de Pelleport vous attends nombreux pour ce tournoi.

Le tournoi commence à 14h. Rendez-vous à 13h30 pour les inscriptions qui ont lieu sur place.

Doublette formée.

Engagement 1 lot par personne. Les lots sont remis aux vainqueurs du tournoi. (Exemple de lots café, pâtes, chocolat, boîte de conserve….

Renseignements au 06.86.18.09.33 .

Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-pelleport31.fr

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English :

The Pelleport café association is looking forward to seeing you at the tournament.

L’événement TOURNOI DE PÉTANQUE Pelleport a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE