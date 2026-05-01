TOURNOI DE PÉTANQUE Pelleport
TOURNOI DE PÉTANQUE Pelleport samedi 30 mai 2026.
Pelleport
TOURNOI DE PÉTANQUE
Pelleport Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le café associatif de Pelleport vous attends nombreux pour ce tournoi.
Le tournoi commence à 14h. Rendez-vous à 13h30 pour les inscriptions qui ont lieu sur place.
Doublette formée.
Engagement 1 lot par personne. Les lots sont remis aux vainqueurs du tournoi. (Exemple de lots café, pâtes, chocolat, boîte de conserve….
Renseignements au 06.86.18.09.33 .
Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie contact@mairie-pelleport31.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Pelleport café association is looking forward to seeing you at the tournament.
L’événement TOURNOI DE PÉTANQUE Pelleport a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Pelleport (Haute-Garonne)
- VIDE GRENIER Pelleport 31 mai 2026
- FESTIKA’FE Pelleport 20 juin 2026