FESTI’KIDS D’ÉTÉ Plage du Sud Canet-en-Roussillon
FESTI’KIDS D’ÉTÉ Plage du Sud Canet-en-Roussillon vendredi 17 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
FESTI’KIDS D’ÉTÉ
Plage du Sud Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:00:00
fin : 2026-07-17 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Ateliers créatifs pour enfants.
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Plage du Sud Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
Creative workshops for children.
L’événement FESTI’KIDS D’ÉTÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-19 par CANET TOURISME
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