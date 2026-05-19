FESTI’KIDS D’ÉTÉ Plage du Sud Canet-en-Roussillon

Canet-en-Roussillon

FESTI’KIDS D’ÉTÉ

Plage du Sud Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:00:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Ateliers créatifs pour enfants.

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Plage du Sud Place Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

Creative workshops for children.

L’événement FESTI’KIDS D’ÉTÉ Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-19 par CANET TOURISME