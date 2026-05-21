Massignac

Festi’lac de Massignac

Place du Champ-de Foire Massignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Festi’lac de Massignac propose des concerts, un concours de tarte, un bric-à-brac, des manèges, food trucks et buvette.

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Place du Champ-de Foire Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 03 76

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English :

Festi’lac de Massignac offers concerts, a pie contest, bric-a-brac, rides, food trucks and refreshments.

L’événement Festi’lac de Massignac Massignac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine