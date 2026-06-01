Vide grenier de Massignac Massignac
Vide grenier de Massignac Massignac dimanche 28 juin 2026.
Massignac
Vide grenier de Massignac
le bourg Massignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Massignac, avec restauration et buvettes sur place.
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le bourg Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 76 50 odilerocher87@gmail.com
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English :
Flea market organized by the Comité des fêtes de Massignac, with on-site catering and refreshments.
L’événement Vide grenier de Massignac Massignac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine
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