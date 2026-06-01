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Vide grenier de Massignac Massignac

Vide grenier de Massignac Massignac dimanche 28 juin 2026.

Adresse : le bourg

Ville : 16310 Massignac

Département : Charente

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Massignac

Vide grenier de Massignac

le bourg Massignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Massignac, avec restauration et buvettes sur place.
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le bourg Massignac 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 39 76 50  odilerocher87@gmail.com

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English :

Flea market organized by the Comité des fêtes de Massignac, with on-site catering and refreshments.

L’événement Vide grenier de Massignac Massignac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine

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