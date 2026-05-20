Festillésime 41 [ 2 dans l’arbre ] à Cellettes Valaire
Festillésime 41 [ 2 dans l’arbre ] à Cellettes Valaire samedi 13 juin 2026.
Valaire
Festillésime 41 [ 2 dans l’arbre ] à Cellettes
Valaire Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.
Par la compagnie In Fine
Allongés à l’ombre d’un arbre, deux danseurs apparaissent, mêlant poésie, musique et danse aérienne. Ce spectacle, [ 2 dans l’arbre ], invite à se reconnecter à la nature. Des extraits d’interview de l’ingénieur forestier Ernst Zürcher soulignent la sensibilité des arbres et nos liens profonds avec eux. Une œuvre à dimension écologique, unique et à ne pas manquer, qui réveille le désir de préserver ces êtres essentiels. .
Valaire 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 14 19 21 lesversolidaires41@gmail.com
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English :
Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.
L’événement Festillésime 41 [ 2 dans l’arbre ] à Cellettes Valaire a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41