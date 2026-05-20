Valaire

Festillésime 41 [ 2 dans l’arbre ] à Cellettes

Valaire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Par la compagnie In Fine

Allongés à l’ombre d’un arbre, deux danseurs apparaissent, mêlant poésie, musique et danse aérienne. Ce spectacle, [ 2 dans l’arbre ], invite à se reconnecter à la nature. Des extraits d’interview de l’ingénieur forestier Ernst Zürcher soulignent la sensibilité des arbres et nos liens profonds avec eux. Une œuvre à dimension écologique, unique et à ne pas manquer, qui réveille le désir de préserver ces êtres essentiels. .

Valaire 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 14 19 21 lesversolidaires41@gmail.com

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 [ 2 dans l’arbre ] à Cellettes Valaire a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41