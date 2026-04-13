Landes-le-Gaulois

Festillésime 41 Apple Juice Tribute to the Beatles à Landes-le-Gaulois

Landes-le-Gaulois Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Créé en 2017 par Fred et Claude, deux musiciens et chanteurs passionnés des Beatles, vite rejoints par Boris et Philippe, Apple Juice revisite le répertoire des quatre de Liverpool en interprétant fidèlement les grands succès ainsi que les faces B , souvent méconnues, mais combien délicieuses, du groupe légendaire. Autour de 40 chansons spécialement choisies, Apple Juice vous offrira, sans sucre ajouté, le meilleur de la première période du quatuor (1962-1966). 3 .

Landes-le-Gaulois 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 18 40

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Apple Juice Tribute to the Beatles à Landes-le-Gaulois Landes-le-Gaulois a été mis à jour le 2026-04-13 par Conseil Départemental 41