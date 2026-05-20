Villerbon

Festillésime 41 Arnaud Fradin & His Roots Combo à Villerbon

Villerbon Loir-et-Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Guitariste, chanteur et figure incontournable de la scène blues française avec Malted Milk, Arnaud Fradin s’illustre par une voix habitée et un feeling monumental ancré dans la soul afro-américaine. À ses côtés, Thomas Troussier, harmoniciste d’exception, Igor Pichon à la contrebasse et Richard Housset aux percussions explorent avec finesse les sonorités roots. Ensemble, ils donnent vie à une musique épurée et vibrante, à la croisée du Delta blues et du folk. 2 .

Villerbon 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 46 83 06 contact@villerbon.fr

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Arnaud Fradin & His Roots Combo à Villerbon Villerbon a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41