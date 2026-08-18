Informations pratiques

Lisle

Festillésime 41 Au fil de ma guitare à Lisle

Route nationale Lisle Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Par Stéphane Nogrette

Dans ce spectacle, Stéphane Nogrette raconte avec malice sa vie de guitariste. Ses débuts, les concours, ses élèves, son grand-père berrichon, sa passion secrète pour la chanson,… Un tourbillon de bonne humeur et de dérision autour d’un instrument finalement toujours méconnu du grand public la guitare. 8 .

Route nationale Lisle 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 41 75 mairie.lisle@wanadoo.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Au fil de ma guitare à Lisle Lisle a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41