Courmemin

Festillésime 41 Chasseur de comètes à Courmemin

7 Rue François 1 Er Courmemin Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher. Porté par le conseil départemental, ce dispositif soutient la diffusion culturelle en milieu rural et aide les communes et associations à accueillir des spectacles.

Par Mathis Poulin

Entre chansons originales, inédites, et reprises revisitées, Chasseur de comètes est une invitation à une excursion musicale envoûtante et énergique. Ce nouveau spectacle est propulsé par des refrains fédérateurs et la chaleur de la chanson française. À travers la métaphore des comètes, Mathis Poulin et son équipage à la générosité débordante, nous entraînent dans l’exploration des instants clés d’une vie l’amour passionné, le temps qui passe, le deuil, l’accomplissement de ses rêves, l’envie de changer le monde, le doute et l’espoir. Cette quête musicale nous fait voyager de comète en comète le temps d’un concert. 5 .

7 Rue François 1 Er Courmemin 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 83 84 07 accueil-mairie@courmemin.fr

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English :

Festillésime 41 offers nearly 100 shows (music, theater, dance) in over 90 communes in the Loir-et-Cher region. Supported by the departmental council, this scheme promotes cultural events in rural areas and helps local authorities and associations to host shows.

L’événement Festillésime 41 Chasseur de comètes à Courmemin Courmemin a été mis à jour le 2026-05-20 par Conseil Départemental 41