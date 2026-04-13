Saint-Claude-de-Diray

Festillésime 41 Chasseur de comètes à Saint-Claude-de-Diray

292 Rue du Stade Saint-Claude-de-Diray Loir-et-Cher

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Entre chansons originales, inédites, et reprises revisitées, Chasseur de comètes est une invitation à une excursion musicale envoûtante et énergique. Ce nouveau spectacle est propulsé par des refrains fédérateurs et la chaleur de la chanson française. À travers la métaphore des comètes, Mathis Poulin et son équipage à la générosité débordante, nous entraînent dans l’exploration des instants clés d’une vie l’amour passionné, le temps qui passe, le deuil, l’accomplissement de ses rêves, l’envie de changer le monde, le doute et l’espoir. Cette quête musicale nous fait voyager de comète en comète le temps d’un concert. 9 .

292 Rue du Stade Saint-Claude-de-Diray 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 66 17 contact@saintclaudedediray.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Chasseur de comètes à Saint-Claude-de-Diray Saint-Claude-de-Diray a été mis à jour le 2026-04-13 par Conseil Départemental 41