Informations pratiques

Valencisse

Festillésime 41 Dans l’intimité du génie des plus grands compositeurs à Valencisse

Valencisse Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

Le quintette Pentagone est un ensemble à vent jeune et talentueux fondé en 2020. Il se distingue par son exploration vaste du répertoire de quintette à vent, animé par la volonté de servir leur jeu d’ensemble au travers de leur maturité musicale et de leur virtuosité instrumentale. Musiciens diplômés du conservatoire national de Musique de Paris, ils se produisent en quintette ou en trio à hanches dans des festivals et des concerts. Le trio d’anches, Hautbois, Clarinette et Basson propose une plongée dans l’intimité du génie des plus grands compositeurs Mozart, Schubert, Mendelssohn et Beethoven. 20 .

Valencisse 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 82 99 83 37 champ41@orange.fr

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English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Dans l’intimité du génie des plus grands compositeurs à Valencisse Valencisse a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41