Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay Meslay
Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay Meslay samedi 25 juillet 2026.
Meslay
Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay
19 Allée du Château Meslay Loir-et-Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 19:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay. Le programme de cette soirée s’articule autour de la famille des Médicis et de la naissance de l’opéra au début du XVIIe siècle à Florence, avec de magnifiques pages de compositeurs toscans. 20 .
19 Allée du Château Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 74 24 65
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English :
Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.
L’événement Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay Meslay a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental 41