Meslay

Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay

19 Allée du Château Meslay Loir-et-Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay. Le programme de cette soirée s’articule autour de la famille des Médicis et de la naissance de l’opéra au début du XVIIe siècle à Florence, avec de magnifiques pages de compositeurs toscans. 20 .

19 Allée du Château Meslay 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 72 74 24 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Ensemble IL GROVIGLIO à Meslay Meslay a été mis à jour le 2026-06-26 par Conseil Départemental 41