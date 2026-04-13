Mulsans

Festillésime 41 Essentielles à Mulsans

2 Rue du Parc Mulsans Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Essentielles est un groupe de musique gospel composé de quatre sœurs. Leur complicité, leur unité et leur joie de vivre sont des qualités qu’elles partagent avec leur public. Dynamiques et souriantes, elles vous emporteront dans un répertoire principalement gospel, allant du traditionnel au contemporain. C’est leur unité et leur complémentarité vocale qui vous séduiront avant tout. 10 .

2 Rue du Parc Mulsans 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 34 73 mairie@mulsans.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Essentielles à Mulsans Mulsans a été mis à jour le 2026-04-13 par Conseil Départemental 41