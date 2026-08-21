Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine

Festillésime 41 Les Cellix à La Chapelle-saint-Martin-en-Plaine

Rue de l’Église La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Le quatuor de violoncelles est une formation riche de possibilités grâce à son potentiel harmonique, technique et lyrique. Le répertoire est vaste car constitué de pièces originales et de nombreuses transcriptions. Les Cellix ont le chic pour sortir des sentiers battus vous trouverez dans leur éventail tous les styles de la musique dite sérieuse (concertos baroques, pièces romantiques, ouvertures d’opéra, musique du 20ème siècle…) aux pièces de genre (tango, ragtime, comédies musicales…). 15 .

Rue de l’Église La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 87 37 06 asacv.41@gmx.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Les Cellix à La Chapelle-saint-Martin-en-Plaine La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine a été mis à jour le 2026-08-21 par Conseil Départemental 41