Informations pratiques

Mont-près-Chambord

Festillésime 41 Les Pommes de ma Douche reviennent… à Mont-Près-Chambord

407 Rue de la Martinière Mont-près-Chambord Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

Depuis 25 ans, Les Pommes de ma Douche célèbrent Django Reinhardt en fusionnant jazz manouche et chanson française. Avec 7 albums et des concerts aux quatre coins du globe, ce quintet inséparable revient après une pause, plus vibrant que jamais. Leur complicité unique et leur énergie communicative promettent un show intense. Prêts pour une dose de pur swing et de partage ? 8 .

407 Rue de la Martinière Mont-près-Chambord 41250 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 70 89 71 lucie.kuhnel@montpreschambord.fr

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English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Les Pommes de ma Douche reviennent… à Mont-Près-Chambord Mont-près-Chambord a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41