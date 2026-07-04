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Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Brévainville Brévainville

samedi 29 août 2026 · Brévainville

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Brévainville Brévainville

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Saint-Claude Froidmentel
Ville
41160 Brévainville
Département
Loir-et-Cher
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Brévainville

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Brévainville

Saint-Claude Froidmentel Brévainville Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.
Le projet musical reprend un répertoire de chansons swing des États-Unis à la France en passant par l’Europe de l’Est. Vous entendrez des airs popularisés par les plus grands artistes Édith Piaf, The Andrew’s Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand, Ella Fitzgerald, Django Reinhardt, Boris Vian, Charles Trenet… 10  .

Saint-Claude Froidmentel Brévainville 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 65 98  mairie@brevainville.fr

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English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Brévainville Brévainville a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41