Informations pratiques

Brévainville

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Brévainville

Saint-Claude Froidmentel Brévainville Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

Le projet musical reprend un répertoire de chansons swing des États-Unis à la France en passant par l’Europe de l’Est. Vous entendrez des airs popularisés par les plus grands artistes Édith Piaf, The Andrew’s Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand, Ella Fitzgerald, Django Reinhardt, Boris Vian, Charles Trenet… 10 .

Saint-Claude Froidmentel Brévainville 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 82 65 98 mairie@brevainville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Brévainville Brévainville a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41