Informations pratiques

Saint-Marc-du-Cor

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Saint-Marc-du-Cor

Impasse Saint-Médard Saint-Marc-du-Cor Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Saint-Marc-du-Cor. Avec Lucie Sassier, Pierre Mager, Bastien Weeger et Giovanni Colletti Le projet musical reprend un répertoire de chansons swing des États-Unis à la France en passant par l’Europe de l’Est. Vous entendrez des airs popularisés par les plus grands artistes Édith Piaf, The Andrew’s Sisters, Frank Sinatra, Yves Montand, Ella Fitzgerald, Django Reinhardt, Boris Vian, Charles Trenet… 12 .

Impasse Saint-Médard Saint-Marc-du-Cor 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 94 87 saint-marc-du-cor@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Lucy and the Daddies à Saint-Marc-du-Cor Saint-Marc-du-Cor a été mis à jour le 2026-07-26 par Conseil Départemental 41