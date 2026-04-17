Couddes

Festillésime 41 Musique en folie à Couddes

Rue de l’étang Bon Couddes Loir-et-Cher

Tarif : 1 – 1 – EUR

1

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Rembobine enflamme le dancefloor ! Cette fanfare arrange et détourne les tubes techno et de house music des années 90. J.O.K.E vous emmène dans un univers où tout est permis guitare à quatre mains, magie de scène comique, compositions humoristiques, ventriloquie et même un petit hommage au groupe britannique Muse. 1 .

Rue de l’étang Bon Couddes 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 71 32 17

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Musique en folie à Couddes Couddes a été mis à jour le 2026-04-17 par Conseil Départemental 41