Chitenay

Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à Chitenay

3 Rue du Hou Chitenay Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Deux musiciens découvrent une partition ancienne renfermant un mystérieux message caché. Il n’en faut pas plus pour éveiller leur curiosité et entraîner petits et grands dans une enquête musicale, à la recherche d’un drôle d’animal. Entre le conte musical et le théâtre d’objets, les deux artistes, multi-instrumentistes et chanteurs, entraînent les enfants dans un tourbillon de rencontres fantastiques. 5 .

3 Rue du Hou Chitenay 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 70 42 12 commune-chitenay@orange.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 Où est passé le Pirassouppi ? à Chitenay Chitenay a été mis à jour le 2026-04-17 par Conseil Départemental 41