Informations pratiques

Chailles

Festillésime 41 San-Nom à Chailles

Rue de la Chesnaie Chailles Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Vente de billets sur place

Écrire pour survivre c’est le credo de San-Nom, qui livre son autobiographie en musique. Son rap, héritier de Renaud ou Thiéfaine, oscille entre humour, tendresse et engagement. Loin des cases, guitare en bandoulière sous son chapeau de cow-boy, il invoque aussi bien Ferré que Béranger. En mettant ses propres peurs en chansons, il touche à l’universel, invitant chacun à se reconnaître dans sa poésie brute et authentique. .

Rue de la Chesnaie Chailles 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 42 82 club@chesnaie.com

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English :

Festill%E9sime 41 is a program run by the Department that offers municipalities support and guidance in organizing performances.

Tickets sold on site

L’événement Festillésime 41 San-Nom à Chailles Chailles a été mis à jour le 2026-08-18 par Conseil Départemental 41