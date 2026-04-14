Valencisse

Festillésime 41 The Banshee à Valencisse

Valencisse Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

The Banshee est un groupe de folk-rock à consonances celtiques et irlandaises de Blois. Le spectacle est composé de musiques chantées et instrumentales, puisant dans le répertoire traditionnel irlandais et breton, le tout revisité à la sauce rock ! Avec un violon, des voix, des guitares acoustique, électrique et basse et une batterie, les quatre musiciens de The Banshee vous feront danser et rêver tout au long de la soirée. 5 .

Valencisse 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 70 05 23 mairie@valencisse.fr

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English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

L’événement Festillésime 41 The Banshee à Valencisse Valencisse a été mis à jour le 2026-04-14 par Conseil Départemental 41