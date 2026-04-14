Festillésime 41 The Banshee à Valencisse Valencisse
Festillésime 41 The Banshee à Valencisse Valencisse vendredi 29 mai 2026.
Valencisse
Festillésime 41 The Banshee à Valencisse
Valencisse Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.
The Banshee est un groupe de folk-rock à consonances celtiques et irlandaises de Blois. Le spectacle est composé de musiques chantées et instrumentales, puisant dans le répertoire traditionnel irlandais et breton, le tout revisité à la sauce rock ! Avec un violon, des voix, des guitares acoustique, électrique et basse et une batterie, les quatre musiciens de The Banshee vous feront danser et rêver tout au long de la soirée. 5 .
Valencisse 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 70 05 23 mairie@valencisse.fr
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English :
Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.
L’événement Festillésime 41 The Banshee à Valencisse Valencisse a été mis à jour le 2026-04-14 par Conseil Départemental 41