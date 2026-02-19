Festillésime 41 -Tito Nabat Trio à Mer Mer

Festillésime 41 -Tito Nabat Trio à Mer

Place de la Halle Mer Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Festillésime 41 est un dispositif du Département qui propose aux communes un soutien et un accompagnement dans l’organisation de spectacles.

Auteur, compositeur et interprète, Tito Nabat est un artiste singulier, dont les textes poétiques et percutants touchent en plein cœur. Inspiré par des artistes comme Django Reinhardt et Boris Vian, il mélange avec brio différents styles musicaux, de la chanson française au jazz manouche, en passant par le folk et le

blues. Accompagné d’un guitariste et d’un contrebassiste, il séduit par la finesse de ses textes et sa capacité à briser les tabous. 10 .

Place de la Halle Mer 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 40 50 contact@mer41.fr

English :

Festillésime 41 is a departmental scheme offering support and assistance to local authorities in organizing shows.

