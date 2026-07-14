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Festi’Ludes Salle du Broustic Andernos-les-Bains

dimanche 4 octobre 2026 · Salle du Broustic · Andernos-les-Bains

Festi’Ludes Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle du Broustic
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Festi’Ludes

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04

Fort du succès de la précédente édition, qui a rassemblé plus de 400 participants, le festival est reconduit cette année.
De multiples animations sont prévues
-Escape games thématiques, jeux de sociétés géants et incontournables jeux en bois et du monde
Tournois de Splendor (11h), Carrom (14h) et Château Combo (16h)
-Animations loups-garous et TCG (jeux de carte à collectionner) (10h30, 11,30, 15h30 et 16h30)
-Rencontre avec auteurs, associations et influenceurs locaux
-Jeu du “ticket gagnant”, organisé à l’aide de nos partenaires et commerces locaux
Une buvette et une boutique partenaire (Guyajeux) seront présents.
Inscription en ligne https://www.lesludes.fr/festiludes.   .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine   festival@lesludes.fr

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English : Festi’Ludes

L’événement Festi’Ludes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Andernos-les-Bains

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