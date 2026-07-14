Festi’Ludes Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Festi’Ludes

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Fort du succès de la précédente édition, qui a rassemblé plus de 400 participants, le festival est reconduit cette année.

De multiples animations sont prévues

-Escape games thématiques, jeux de sociétés géants et incontournables jeux en bois et du monde

Tournois de Splendor (11h), Carrom (14h) et Château Combo (16h)

-Animations loups-garous et TCG (jeux de carte à collectionner) (10h30, 11,30, 15h30 et 16h30)

-Rencontre avec auteurs, associations et influenceurs locaux

-Jeu du “ticket gagnant”, organisé à l’aide de nos partenaires et commerces locaux

Une buvette et une boutique partenaire (Guyajeux) seront présents.

Inscription en ligne https://www.lesludes.fr/festiludes. .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine festival@lesludes.fr

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English : Festi’Ludes

L’événement Festi’Ludes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Andernos-les-Bains