Fête de la Sardinade Promenade du Port de Plaisance Andernos-les-Bains

Promenade du Port de Plaisance Avenue du Bétey Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2026-08-14 12:00:00
fin : 2026-08-16 15:00:00
2026-08-14
Grande sardinade pendant 3 jours ! avec une animation musicale au déjeuner et un DJ en soirée.
Au choix des sardines, des saucisses, crevettes persillées, beignets de calamars et desserts au choix. Boissons diverses sur place au bar Le Nussloch . .
Promenade du Port de Plaisance Avenue du Bétey Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95 lesamisdujumelageandernos2@gmail.com
