Arthez-de-Béarn

Festimarché

Place du Palais Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 11:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Marché traditionnel animé par Willy Trio qui revisitera à sa façon le vaste répertoire de la chanson française. .

Place du Palais Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn