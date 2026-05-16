Lectures au jardin Camping municipal Arthez-de-Béarn

Arthez-de-Béarn

Lectures au jardin

Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Venez passer un moment dans un cadre bucolique et participer aux histoires de petits et grands héros. Vous pourrez également fabriquer votre marque-page en origami pour rester à la page tout l’été !

Tout public. .

Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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English : Lectures au jardin

L’événement Lectures au jardin Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn