Lectures au jardin Camping municipal Arthez-de-Béarn
Lectures au jardin Camping municipal Arthez-de-Béarn jeudi 23 juillet 2026.
Arthez-de-Béarn
Lectures au jardin
Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Venez passer un moment dans un cadre bucolique et participer aux histoires de petits et grands héros. Vous pourrez également fabriquer votre marque-page en origami pour rester à la page tout l’été !
Tout public. .
Camping municipal 2 allée des Sports et loisirs Arthez-de-Béarn 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 79 19 bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr
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English : Lectures au jardin
L’événement Lectures au jardin Arthez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Coeur de Béarn
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