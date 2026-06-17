Festi’Marché La Grande Tablée Parc de la salle multi-activités Seyches

Seyches

Festi’Marché La Grande Tablée

Parc de la salle multi-activités 106 Avenue de Laborde Seyches Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

LA GRANDE TABLÉE organisé par Festi Marché

Banquet festif et exposition de véhicules anciens

LA GRANDE TABLÉE organisé par Festi Marché

Banquet festif et exposition de véhicules anciens.

Dès 19h, venez profiter d’une soirée conviviale dans le parc de la salle multi-activité !

Au programme repas gourmand, grillades au feu de bois et ambiance musicale Chantons un air de France sous les arbres.

Buvette sur place

Imaginez… une douce soirée d’été, l’ombre des arbres, le crépitement des grillades au feu de bois et, en fond, une ambiance musicale entraînante autour du thème Chantons un air de France . Une invitation parfaite à partager un moment chaleureux entre amis, en famille ou entre voisins.

N’oubliez pas d’apporter vos couverts .

Parc de la salle multi-activités 106 Avenue de Laborde Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 89 05 33

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English : Festi’Marché La Grande Tablée

THE GRAND TABLE, organized by Festi Marché

Festive banquet and vintage car show

L’événement Festi’Marché La Grande Tablée Seyches a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Val de Garonne