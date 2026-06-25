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Festimarché Lucq-de-Béarn

Festimarché Lucq-de-Béarn

Festimarché Lucq-de-Béarn dimanche 12 juillet 2026.

Adresse
Place de l'Eglise
Ville
64360 Lucq-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
11:30:00
Tarif

Lucq-de-Béarn

Festimarché

Place de l’Eglise Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:30:00
fin : 2026-07-12 13:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Marché traditionnel animé par Buddy Blues, blues des années 30 à nos jours.   .

Place de l’Eglise Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46 

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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