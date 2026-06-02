Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage Ferme Pakucha Lucq-de-Béarn
Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage Ferme Pakucha Lucq-de-Béarn jeudi 6 août 2026.
Lucq-de-Béarn
Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage
Ferme Pakucha 502 Chemin de Bas Affittes Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Partez à la rencontre des alpagas et chèvres cachemire de la ferme Pakucha pour comprendre leur élevage et les spécificités de leur toison. Durant cette visite vous suivrez tout le parcours de la fibre, depuis les explications sur la tonte jusqu’à la démonstration de tissage.
Sur réservation. Durée 1h30. .
Ferme Pakucha 502 Chemin de Bas Affittes Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
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English : Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage
L’événement Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
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