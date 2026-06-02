Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage Ferme Pakucha Lucq-de-Béarn

Lucq-de-Béarn

Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage

Ferme Pakucha 502 Chemin de Bas Affittes Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Partez à la rencontre des alpagas et chèvres cachemire de la ferme Pakucha pour comprendre leur élevage et les spécificités de leur toison. Durant cette visite vous suivrez tout le parcours de la fibre, depuis les explications sur la tonte jusqu’à la démonstration de tissage.

Sur réservation. Durée 1h30. .

Ferme Pakucha 502 Chemin de Bas Affittes Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

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English : Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage

L’événement Rendez-vous à la ferme De l’alpaga au tissage Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn