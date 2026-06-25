Festimarché Lucq-de-Béarn
Festimarché Lucq-de-Béarn dimanche 26 juillet 2026.
Lucq-de-Béarn
Festimarché
Place de l’Eglise Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:30:00
fin : 2026-07-26 13:30:00
Date(s) :
2026-07-26
Marché traditionnel animé par Chafao, répertoire de musiques de style Latino. .
Place de l’Eglise Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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