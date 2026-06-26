Festival Classique en Béarn Concert Chant des Ruines Chemin de la Mairie Lucq-de-Béarn
Festival Classique en Béarn Concert Chant des Ruines Chemin de la Mairie Lucq-de-Béarn samedi 22 août 2026.
Lucq-de-Béarn
Festival Classique en Béarn Concert Chant des Ruines
Chemin de la Mairie Abbaye Saint-Vincent Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Un récital aux chandelles avec la mezzo-soprano, Marion Vergez-Pascal ; la harpiste, Salomé Mokdad et deux violoncellistes, Louis-Guillaume Challain-Ferret et Éric Moschetta dans l’ancienne abbaye du XIIe siècle, classée monument historique de Lucq-de-Béarn. Cette commune est située sur une voie alternative du chemin du piémont pyrénéen du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Réservations possibles par mail. .
Chemin de la Mairie Abbaye Saint-Vincent Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine orpheemusique7@gmail.com
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English : Festival Classique en Béarn Concert Chant des Ruines
L’événement Festival Classique en Béarn Concert Chant des Ruines Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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