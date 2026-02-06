Cantère Bar La Souche Lucq-de-Béarn

Cantère

Cantère Bar La Souche Lucq-de-Béarn vendredi 13 février 2026.

Cantère

Bar La Souche 3 place du Canton Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Moment de convivialité autour d’un répertoire traditionnel.
Des carnets de chant et un grand tableau seront mis à disposition pour chanter à plusieurs voix ces hymnes
de campagnes Béarnaises.   .

Bar La Souche 3 place du Canton Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 06 97  lasouche.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cantère

L’événement Cantère Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Coeur de Béarn