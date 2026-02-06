Cantère Bar La Souche Lucq-de-Béarn

Cantère

Bar La Souche 3 place du Canton Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Moment de convivialité autour d’un répertoire traditionnel.

Des carnets de chant et un grand tableau seront mis à disposition pour chanter à plusieurs voix ces hymnes

de campagnes Béarnaises. .

Bar La Souche 3 place du Canton Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 48 06 97 lasouche.contact@gmail.com

