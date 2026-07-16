Festi’Marché Marché Gourmand Place Grussenheim Seyches

Informations pratiques

Seyches

Festi’Marché Marché Gourmand

Place Grussenheim Halle du Marché Seyches Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez partager un moment festif et gourmand lors du traditionnel Marché Gourmand.

Au menu restauration sur place, buvette et bonne humeur pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été entre amis, en famille ou entre voisins.

Venez partager un moment festif et gourmand lors du traditionnel Marché Gourmand.

Au menu restauration sur place, buvette et bonne humeur pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été entre amis, en famille ou entre voisins.

Et pour accompagner ce moment de partage, place à la musique avec le concert de Duo Yvi .

Place Grussenheim Halle du Marché Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 60 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festi’Marché Marché Gourmand

Festi’Marché organizes a night market.

Concert by Lily AVAZ

Under the Market Hall and on the square

L’événement Festi’Marché Marché Gourmand Seyches a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne