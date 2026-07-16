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AGENDA · Seyches

Festi’Marché Marché Gourmand Place Grussenheim Seyches

samedi 1 août 2026 · Place Grussenheim · Seyches

Festi’Marché Marché Gourmand Place Grussenheim Seyches

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place Grussenheim
Adresse
Halle du Marché
Ville
47350 Seyches
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Seyches

Festi’Marché Marché Gourmand

Place Grussenheim Halle du Marché Seyches Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez partager un moment festif et gourmand lors du traditionnel Marché Gourmand.
Au menu restauration sur place, buvette et bonne humeur pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été entre amis, en famille ou entre voisins.
Venez partager un moment festif et gourmand lors du traditionnel Marché Gourmand.
Au menu restauration sur place, buvette et bonne humeur pour profiter pleinement d’une belle soirée d’été entre amis, en famille ou entre voisins.
Et pour accompagner ce moment de partage, place à la musique avec le concert de Duo Yvi   .

Place Grussenheim Halle du Marché Seyches 47350 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 60 23 

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English : Festi’Marché Marché Gourmand

Festi’Marché organizes a night market.
Concert by Lily AVAZ
Under the Market Hall and on the square

L’événement Festi’Marché Marché Gourmand Seyches a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne