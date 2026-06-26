Monein

Festimarché

Place Henri Lacabanne Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Marché traditionnel animé par Black Lights, tubes des années 80 à nos jours. .

Place Henri Lacabanne Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 03 46

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English : Festimarché

L’événement Festimarché Monein a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn