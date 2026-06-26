Festimarché Orthez
Festimarché Orthez mardi 25 août 2026.
Orthez
Festimarché
Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:00:00
fin : 2026-08-25 12:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Marché traditionnel animé par Coq’Licot avec des musiques espagnoles, latinas et africaines. .
Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 84 28 commerce@cc-lacqorthez.fr
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English : Festimarché
L’événement Festimarché Orthez a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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