Informations pratiques

Mittersheim

Festi’Mitt

Dôme de Mittersheim Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le rendez-vous festif de l’été est arrivé ! Le dôme de Mittersheim se transforme en véritable dancefloor pour une soirée exceptionnelle DJ sets, restauration, buvette, animations… Entrée payante (pas de prévente).Adultes

10 .

Dôme de Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 67 13 mittersheim.camping@orange.fr

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English :

The summer festival is here! The Mittersheim Dome is transforming into a full-fledged dance floor for an exceptional evening: DJ sets, food, a bar, entertainment… Admission fee (no advance tickets).

L’événement Festi’Mitt Mittersheim a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD