Festi’Mitt Mittersheim
samedi 1 août 2026 · Mittersheim
Informations pratiques
Mittersheim
Festi’Mitt
Dôme de Mittersheim Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Le rendez-vous festif de l’été est arrivé ! Le dôme de Mittersheim se transforme en véritable dancefloor pour une soirée exceptionnelle DJ sets, restauration, buvette, animations… Entrée payante (pas de prévente).Adultes
10 .
Dôme de Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 67 13 mittersheim.camping@orange.fr
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English :
The summer festival is here! The Mittersheim Dome is transforming into a full-fledged dance floor for an exceptional evening: DJ sets, food, a bar, entertainment… Admission fee (no advance tickets).
L’événement Festi’Mitt Mittersheim a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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