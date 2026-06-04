Mittersheim

Festival au fil de l’eau

Port de plaisance Mittersheim Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 22:15:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez vivre un moment musical au fil de l’eau avec le spectacle Le piano bulle par la Cie Le pianO du lac. Aussi aérien qu’une bulle de savon, ce piano flottant semble délicatement posé à la surface de l’eau, enveloppé de sphères de verre scintillantes. Dans ce décor suspendu entre ciel et reflet, les musiciens invitent le public à une traversée sensorielle et immersive. 1ère partie les P.D.G (chansons françaises, répertoire folk anglo-saxon,…). Le reste de la programmation est à découvrir sur le site internet de Terres d’Oh !Tout public

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Port de plaisance Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 7 77 39 75 09 bassintouristiquedelasarre@gmail.com

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English :

Come and enjoy a musical moment on the water with the show Le piano bulle by the Cie Le pianO du lac. As ethereal as a soap bubble, this floating piano seems to rest delicately on the surface of the water, enveloped in shimmering glass spheres. In this setting suspended between sky and reflection, the musicians invite the audience on a sensory and immersive journey. 1st part: Les P.D.G (French songs, Anglo-Saxon folk repertoire, etc.). Discover the rest of the program on the Terres d’Oh! website

L’événement Festival au fil de l’eau Mittersheim a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG