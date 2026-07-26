Vide-greniers Mittersheim
dimanche 6 septembre 2026 · Mittersheim
Informations pratiques
Mittersheim
Vide-greniers
Rue du port port de plaisance, canal de la Sarre Mittersheim Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez chiner au port de plaisance de Mittersheim ! Restauration sur place.Tout public
0 .
Rue du port port de plaisance, canal de la Sarre Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 6 30 84 76 69
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English :
Come and bargain at Mittersheim marina! Catering on site.
L’événement Vide-greniers Mittersheim a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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