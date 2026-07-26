Informations pratiques

Mittersheim

Vide-greniers

Rue du port port de plaisance, canal de la Sarre Mittersheim Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner au port de plaisance de Mittersheim ! Restauration sur place.Tout public

0 .

Rue du port port de plaisance, canal de la Sarre Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 6 30 84 76 69

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English :

Come and bargain at Mittersheim marina! Catering on site.

L’événement Vide-greniers Mittersheim a été mis à jour le 2026-07-26 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD