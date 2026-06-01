Saint-Hilaire-sur-Benaize

Festi’Music

Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le village de Saint Hilaire sur Benaize fête la musique avec un marché des saveurs, une tombola et un bal populaire.

Moment de partage et de convivialité autour d’un marché des saveurs où chaque stand est une escale et chaque bouchée une invitation. Danses country et folklorique avec la troupe FarWest36. Bal populaire, tombola et tombola. .

Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire festhilaire.36@orange.fr

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English :

The village of Saint Hilaire sur Benaize celebrates music with a market of flavors, torchlight procession and popular ball.

L’événement Festi’Music Saint-Hilaire-sur-Benaize a été mis à jour le 2026-06-12 par Destination Brenne