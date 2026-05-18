Un Conseil ? Saint-Hilaire-sur-Benaize
Un Conseil ? Saint-Hilaire-sur-Benaize jeudi 20 août 2026.
Saint-Hilaire-sur-Benaize
Un Conseil ?
Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Pour tout individu, chaque jour apporte son lot de choix à faire, de décisions à prendre. Suivons le quotidien de onze d’entre eux
travaillant dans la même entreprise et voyons ce qu’il adviendra lorsqu’ils seront confrontés à
prendre une décision collective…
Le texte écrit grâce à l’expérience des comédiens relate une histoire vraie. Le thème du conseil est abordé dans toute sa diversité et sa complexité dans une comédie parfois satyrique. Chacun-chacune pourra y reconnaître un personnage, une situation vécue…
Le spectacle a été créé en 2025 à La Croubadour. Les comédiens se réunissent à nouveau pendant une semaine pour l’enrichir et le présenter à un large public. .
Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11 lacroudadour@gmail.com
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English :
La Croubadour presents Les papillons by Marie Dupleix, directed by Denis Morin. An ordinary family meal: pleasures and obligations, habits and novelties, banalities and revelations… Just like a family!
L’événement Un Conseil ? Saint-Hilaire-sur-Benaize a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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