Saint-Hilaire-sur-Benaize

Un Conseil ?

Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Pour tout individu, chaque jour apporte son lot de choix à faire, de décisions à prendre. Suivons le quotidien de onze d’entre eux

travaillant dans la même entreprise et voyons ce qu’il adviendra lorsqu’ils seront confrontés à

prendre une décision collective…

Le texte écrit grâce à l’expérience des comédiens relate une histoire vraie. Le thème du conseil est abordé dans toute sa diversité et sa complexité dans une comédie parfois satyrique. Chacun-chacune pourra y reconnaître un personnage, une situation vécue…

Le spectacle a été créé en 2025 à La Croubadour. Les comédiens se réunissent à nouveau pendant une semaine pour l’enrichir et le présenter à un large public. .

Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11 lacroudadour@gmail.com

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English :

La Croubadour presents Les papillons by Marie Dupleix, directed by Denis Morin. An ordinary family meal: pleasures and obligations, habits and novelties, banalities and revelations… Just like a family!

L’événement Un Conseil ? Saint-Hilaire-sur-Benaize a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne